Балеты и балерины Вахтанга Чабукиани

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 09.10.2017

Илзе Лиепа продолжает свой рассказ о танцовщике Вахтанге Чабукиани…

Илзе Лиепа: Итак, 40-ые годы ХХ века. На сцене – любимый зрителями, блистательный красавец, владеющий феноменальной техникой, невероятным – быстрым и легким – танцем, удивительными вращениями, головокружительными прыжками – Вахтанг Чабукиани…

Он любим не только публикой – его обожают коллеги. С ним хотят работать все хореографы. Агриппина Ваганова, Василий Вайнонен, Фёдор Лопухов, Леонид Лавровский – все они приглашают его в свои спектакли, зачастую он сам становится соавтором этих балетов, начинает ставить сам. Его дебютный спектакль «Сердце гор» приносит ему первый балетмейстерский успех, затем следует балет «Лауренсия». Некоторые из его постановок до сих пор идут на сценах различных театров…

Илзе Лиепа вспоминают лучшие роли танцовщика и его блистательных партнерш, среди которых были Елена (Ляля) Чикваидзе, Елена Люком, Татьяна Вечеслова, Наталья Дудинская, Галина Уланова; рассказывает о наиболее успешных балетных постановках Чабукиани и его грандиозной деятельности после ухода со сцены по формированию и развитию национального грузинского балета.

Илзе Лиепа: …Из классических партий Вахтанга Чабукиани особо выделяется Солор в балете «Баядерка». В начале 40-х годов именно Чабукиани сделал редакцию этого балета, которая до сих пор идет на сцене Мариинского театра. Он в значительной степени усложнил и развил партию главного героя, поставил для него интересные и сложные вариации. В интерпретации Чабукиани Солор из томного восточного юноши превратился в настоящего воина, мужчину невероятной отваги, готового сражаться за свою любовь. Впоследствии этой манере будут подражать все остальные танцовщики, которые будут исполнять эту партию после Чабукиани. Его краски можно увидеть и в танце Рудольфа Нуриева, и Фаруха Рузиматова, и Николая Цискаридзе. Безусловно, каждый из них по-своему вышивал эту роль, но то мужественное начало, которым наделил ее Чабукиани, оставалось непоколебимым.

Вообще, надо сказать, что 20-30-40-е годы – это было время, когда на балетной сцене царствовали настоящие мужчины. Их танец отличался энергией, героикой, неистовостью, спартанством. Неслучайно потом Григорович захочет поставить в Москве свой «Спартак», который без преувеличения станет вершиной мужского героического начала на русской балетной сцене. И очень многое в этом направлении сделал именно Вахтанг Чабукиани, привнеся и свое национальное, и свое личное в понимание роли мужчины в балетном спекаткле…

Повтор от 25 июня 2012 года

Эфир 9 октября 2017 года в 18:30 (мск)