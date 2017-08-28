Екатерина Максимова в кино: «Старое танго», «Анюта»

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 28.08.2017

Илзе Лиепа продолжает свой рассказ о балетных ролях Екатерины Максимовой в кино. Через два года после успеха «Галатеи» режиссер Александр Белинский снова позвал балерину на съемочную площадку. На этот раз это был балет «Старое танго», где ей предстояло исполнить роль травести и перевоплотиться в… юношу.

Сюжет был взят Белинским из довоенного австрийского фильма «Петер» с известной венгерской актрисой Франческой Галь, её еще называли «Чаплин в юбке». Как и в фильме, в балете «Старое танго» сюжетная линия закручивалась вокруг истории бедной девушки, которая для того, чтобы найти работу, вынуждена переодеться в мужской костюм.

Но по-настоящему звездной для балерины стала роль в телевизионном фильме-балете «Анюта» по мотивам чеховской «Анны на шее». Специально для Максимовой хореографию этой постановки осуществил супруг и бессменный партнер балерины по сцене – Владимир Васильев. Он же здесь сыграл роль отца Анюты. Кинематографической постановкой вновь занимался Александр Белинский. А музыкальной основой балета стала музыка российского композитора Валерия Гаврилина.

О том, как это было, как «Анюта» обрела вторую жизнь на театральной сцене, и кто сегодня танцует одну из лучших ролей Екатерины Максимовой, узнаете в программе…

Эфир 28 августа в 18:30 (мск)