Непокорная прима – Наталья Макарова

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 24.07.2017

Наряду с Нуреевым и Барышниковым она вошла в тройку великих русских “невозвращенцев”, своим танцем покорила миллионы зрителей по всему миру, стала “первой русской леди мирового балета” и осталась легендой на родине. Илзе Лиепа открывает рассказ о неповторимой Наталье Макаровой…

Наталья Макарова родилась в 1940 году на окраине Ленинграда в скромной семье. Ее родители много работали, и воспитанием девочки занималась бабушка. Это было трудное блокадное время. И хотя она не видела блокадного города, не знала бомбоубежищ, не ведала ужасов войны, но с того времени запомнила, как просила у мамы сахар, как ее мыли в корыте, как собирала в деревне лен, как тонула в проруби. А о самом главном в ее жизни – о танце и театре маленькая Наташа даже не помышляла, она и не знала, что это такое, хоть иногда и разыгрывала спектакли для самой себя. С детства она не была хорошенькой, а была вспыльчивой, непослушной и всегда оберегала свой личный мир от посторонних. Мама держала ее в ежовых рукавицах, а маленькая Наташа то убегала в лес, то прыгала в воду, то придумывала играть с поленом вместо куклы. А еще вместе с другими девочками она занималась гимнастикой. Эти занятия помогли развить у неё прекрасные данные для балета. Однажды она пойдет с девочками из двора записываться в Дом пионеров на Невском и попадет в танцевальный кружок. Ходить туда она будет недолго, но всё-таки успеет выйти на сцену и станцевать. А педагог отметит в девочке особые способности и посоветует маме показать её там – в удивительном здании на улице Росси, знаменитом хореографическом училище…

А о том, как в жизни юной Макаровой начались занятия балетом, в какой момент она испытала потрясение от танца, и почему вместо великолепного Кировского театра желала уехать в далекий Новосибирск, слушайте в первом выпуске программы о Наталье Макаровой.

Источник фото: http://www.dancespirit.com/

Эфир 24 июля в 18:30 (мск)