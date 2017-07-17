Танцующая сердцем…

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 17.07.2017

«По-настоящему я люблю две вещи: первое – танцевать, второе – танцевать с большим успехом», – говорила балерина Алисия Алонсо. И того, и другого у неё было в избытке – больше, чем у любой другой примы мира. Этому она посвятила жизнь. Илзе Лиепа продолжает свой рассказ о великой кубинской балерине…

Илзе Лиепа: «Жизнь её легендарна – хотя бы потому, что ей был отмерен огромный сценический путь: она выходила на сцену еще в 75 (!) лет и, слава Богу, еще жива. Сейчас она перешагнула десятый десяток и по-прежнему остается в строю – то есть у руля и балетной труппы, и хореографической школы, созданных ею на Кубе. Но также надо сказать, что еще в молодости она ослепла – почти половину своей творческой жизни она танцевала в темноте. Ну, это ли ни чудо? Я думаю, что когда-нибудь о ней, безусловно, снимут фильм, и он должен быть захватывающим, потому что её судьба невероятна – это судьба необыкновенной сильной и волевой личности…»

"Swan Lake": Black Swan Pas de Deux. Dancers: Alicia Alonso, Azari Plisetsky, Hugo Guffanti (1968)

Эфир сегодня, 17 июля, в 18:30 (мск)