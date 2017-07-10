Икона кубинского балета – Алисия Алонсо

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 10.07.2017

Что мы знаем о Кубе? Какие ассоциации приходят на ум при упоминании этого слова? Да – остров Свободы, ром, сигары, Фидель Кастро… Конечно, список можно продолжать, «но он будет неполным без имени легендарной кубинской балерины Алисии Алонсо», – уверяет Илзе Лиепа. Именно ей – первооткрывательнице балета в стране испепеляющего солнца – посвящена нынешняя передача…

Она поистине стала символом Кубы. Именно Алисия Алонсо сумела создать театр балета и первую кубинскую балетную компанию. До неё кубинцы просто не имели понятия о том, что такое балет. Но вот уже более полувека на Острове Свободы существует балетная школа, прославившаяся на весь мир, роскошный театр оперы и балета и всемирно известная балетная компания – Национальный балет Кубы. Во всем этом заслуга балерины Алисии Алонсо, без которой ничего этого никогда бы не состоялось…

Источник фото: http://www.cubarte.cult.cu/

Эфир сегодня, 10 июля, в 18:30 (мск)