Балерина вселенной – Ева Евдокимова

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 03.07.2017

Нынешний рассказ Илзе Лиепа посвящен одной из лучших балерин второй половины ХХ века – прима-балерине Датского королевского балета и Берлинского оперного балета Еве Евдокимовой…

Илзе Лиепа: «Её называют американской балериной, хотя прописки у неё, конечно же, нет – она танцевала по всему миру и была балериной вселенной. А Москва впервые увидела её в 1969 году на I Международном конкурсе артистов балета – увидела эту необыкновенную, незабываемую балерину и актрису. Ева Евдокимова – худенькая, высокая, утонченная; весь её облик и внутреннее существо абсолютно соответствовали образу сильфидной романтической балерины. Она была очень похожа на балерин со старинных гравюр – Марию Тальони и Карлотту Гризи. Она была откуда-то оттуда – далеко из прошлого…»

Ева Евдокимова появилась на свет в Женеве в 1948 году в эмигрантской семье: отец – болгарин, мать – американка. Позже она станет гражданкой Соединенных Штатов Америки. В детстве родители переезжали с места на место, и однажды маленькая Ева увидела по телевизору выступление советских артистов балета. С этого момента она заболела искусством танца. Когда родители поселились в Америке, они стали общаться с русскими балетными эмигрантами, и тогда кто-то посоветовал отправить девочку учиться в Ленинград. Отец очень серьезно отнесся к этому совету и начал заниматься с Евой русским языком, чтобы она могла там общаться. Они многократно подавали прошение в Советское посольство, и им многократно отказывали. Тогда Еву отправили в Лондон – в Школу Королевского балета, которую она и закончила…

Источник фото: http://www.telegraph.co.uk

Эфир 3 июля в 18:30 (мск)