Бежар в России и труппа в Лозанне

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 26.06.2017

В заключительной передаче о великом Морисе Бежаре Илзе Лиепа рассказывает о легендарных гастролях 1978 года балета Бежара в Москве и его работе с артистами Большого театра, а также о позднем творчестве хореографа, новой труппе в Лозанне и создании бежаровской школы…

Илзе Лиепа: «Каждое утро Бежар отправляется в свою компанию, где собрана целая коллекция артистов со всех континентов. При этом он прекрасно понимал – для того, чтобы таких разных артистов привести к одному знаменателю, необходимы хорошие педагоги. А для Бежара хорошими педагогами всегда были русские педагоги. Поэтому даже в годы, когда Советский Союз был закрыт “железным занавесом”, он всё-таки добивался того, чтобы к нему имели возможность приезжать выдающиеся русские педагоги. Еще в начале 60-х годов к Бежару приезжал Асаф Мессерер со своей женой Ириной Тихомирновой, у него же работала Суламифь Мессерер и до их пор в школе, созданной Морисом Бежаром, работает Азарий Плисецкий. С русскими и русским балетом Бежара связывает любовь, которая длилась всю жизнь. Он очень хотел привезти свои постановки в Россию, и когда это, наконец, случилось, то стало неописуемой сенсацией! Очень многие противостояли этим гастролям; в Министерстве культуры говорили о том, что Бежар это “эротика и душа”, и что “нам не нужно ни то, ни другое”. Но всё-таки, наверное, это было неминуемо, и в 1978 году Бежар впервые приехал в Россию вместе со своей труппой «Балет ХХ века».

О том, как Москва встречала великого балетмейстера, незабываемых постановках мастера для Майи Плисецкой и жизни бежаровского наследия после ухода мэтра – слушайте в нынешнем выпуске программы…

Эфир 26 июня в 18:30 (мск)