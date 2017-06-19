Хорхе Донн – звезда Бежара

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 19.06.2017

Конец 60-х и 70-е годы отмечены особым подъемом в творческой карьере Мориса Бежара. В этот же период происходит знаковая для всей его будущей жизни и творчества встреча. Это встреча с аргентинским танцовщиком Хорхе Донном, который на многие годы станет не только премьером его труппы, но и будет много значить для его личной судьбы…

Однажды во время гастролей к Бежару на служебный вход пришел молодой человек и попросил о встрече. Бежар спустился к нему – это был Хорхе Донн. Хореограф сразу оценил настойчивость юноши, его удивительную экстраординарную внешность, значительное лицо – копна светлых волос, мужественные черты, проницательный взгляд. Хорхе Донн приехал из Аргентины – ему пришлось занять денег на билет до Брюсселя, чтобы добраться до мэтра, с которым он мечтал работать. Он всеми силами хотел понравиться Бежару, и ему это удалось – прославленный балетмейстер взял его в свою труппу.

Илзе Лиепа: «Этот юный красавец очень быстро стал звездой труппы – положение, которое он будет нести более двадцати лет. Также быстро их с Бежаром связали и особые личные отношения. Неслучайно и Бежар, и Донн всегда будут ассоциировать себя с Нижинским и Дягилевым: эта тема неизменно будет существовать рядом с ними. Сам Хорхе Донн однажды скажет: «Я бы хотел танцевать только то, что мастер поставил на меня – он знает обо мне всё».

Может быть исключением из этой традиции будет только «Болеро» – тот уникальный спектакль, который был поставлен Бежаром еще до встречи с Хорхе Донном. Но именно он радикально изменит концепцию этого спектакля. Когда он, наконец, исполнит партию Мелодии, вокруг солиста появится женский кордебалет. А затем уйдет и он – а партии Мелодии (солист) и Ритма (кордебалет) будут исполнять только мужчины».

«Что у меня было до того, как я встретил Донна? – будет писать Морис Бежар. – Я поставил три балета, которые мне важны и сегодня: «Симфонию для одного человека», «Весну священную» и «Болеро». А без Донна я дальше ничего бы не сочинил, потому что для хореографии, как и для любви, нужны двое…»

О шедеврах, созданных хореографом совместно с Хорхе Донном, слушайте в нынешнем выпуске программы…

Источник фото: http://www.bejart.ch/

Эфир сегодня. 19 июня, в 18:30 (мск)