Гений танца. Морис Бежар

Радиопрограмма: Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 29.05.2017

Илзе Лиепа открывает рассказ о крупнейшем хореографе ХХ века – титане балетного театра, реформаторе, выдающемся балетмейстере Морисе Бежаре. За свою жизнь ему удалось не только создать принципиально новую эстетику танца со своим образовательным подходом и инновационными форматами, но и заразить ею весь мир…

Илзе Лиепа: «Как охарактеризовать эту гигантскую, непостижимую личность? Трудно найти слова, потому что этот человек за свою долгую жизнь, мне кажется, прожил несколько разных судеб. В его жизни было несколько этапов, и в каждом из них, казалось, это был иной человек. Он сам в себе постоянно обновлялся, постоянно искал новые и новые источники вдохновения. И находил их во всем, что его окружало: в людях, в новых странах, в новых танцовщиках, в солнце, в весне… Казалось, вся жизнь была для него неисчерпаемым источником вдохновения. Он всегда оставался юным душой. Кто хоть раз видел его фотографии, мне кажется, не может забыть этого лица, такого оригинального: черные, как смоль, волосы, маленькая бородка, ослепительно светлые голубые глаза, цепкий взгляд; очень артистичная внешность. Всю свою жизнь он будет фонтанировать идеями. Будет увлекаться композиторами, и это увлечение тоже перерастет в целый период его жизни, будь то симфонии Бетховена, Малера, или Рихард Штраус. Он станет человеком, которого, безусловно, можно назвать революционером от искусства. Его балеты будут потрясать сознание всех, кто видит их впервые…»

Титульная передача о Морисе Бежаре рассказывает о юношеских годах жизни будущего блистательного постановщика: марсельском детстве, первых уроках балета с обожаемой и суровой мадам Рузан, переезде в Париж и безоглядной влюбленности в танец…

Эфир сегодня, 29 мая, в 18:30 (мск)