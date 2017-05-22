Легенда навсегда!

Радиопрограмма: Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 22.05.2017

Балерина Ольга Лепешинская прожила поразительно долгую жизнь длиною в девяносто два года. После череды личных потерь и потрясений она покинула сцену на пике славы. Как она сама это объясняла, «из моего танца ушла радость». После завершения своей артистической карьеры балерина открыла в себе дар педагога, воспитала немало талантливых учениц и вновь с присущим ей энтузиазмом занялась общественной деятельностью…

Обо всем этом и многом другом Илзе Лиепа рассказывает в заключительной передаче, посвященной блистательной советской и российской балерине.

Илзе Лиепа: «В своей книге “Я хочу танцевать сто лет” мой отец писал об Ольге Лепешинской: “Удивительная женщина! Я стал свидетелем, как, будучи в зените славы, эта ярчайшая звезда по собственному желанию покинула сцену. Из сотни балерин на такой подвиг могут решиться только единицы”.

Ольга Васильевна отнюдь не принадлежала к балеринам, щедро одаренным природой какими-то исключительными данными, но она казалась необыкновенно красивой – вся солнечная, с сияющей улыбкой, с огромными голубыми глазами! Лепешинская обладала колоссальным актерским шармом, умела так зажечь публику, что зрители, позабыв обо всем, кричали от восторга, восхищаясь полетами ее Китри, или плакали, сопереживая ее Саре. Ольга Васильевна смогла сохранить вечную весну в своей душе…»

Эфир сегодня, 22 мая, в 18:30 (мск)