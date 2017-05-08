Война Ольги Лепешинской

Радиопрограмма: Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 08.05.2017

Очередная передача Илзе Лиепа о несравненной Ольге Лепешинской посвящена военным годам в жизни великой балерины, которые стали переломными не только в её артистической карьере, но и в личной человеческой судьбе…

Илзе Лиепа: «Лепешинская, как человек открытого, решительного характера, первой пошла в райком с просьбой, чтобы ее отправили на фронт. Потом она поняла, что её дело в эти трудные для страны военные годы, служить фронту своим искусством. И, войдя в первые формирующиеся театральные бригады, которые отправлялись на фронт, прошла вместе с ними всю войну. Это был огромный и очень значимый отрезок жизни для Лепешинской – как для артистки и для человека».

Вот воспоминания балерины того времени:

«Когда приехали на Курскую дугу и выступали перед войсками степного фронта (тогда они освободили Харьков), вот, что случилось: пока добирались до землянки командующего фронтом Жукова, промерзли до нитки. Жуков, увидев нас, приказал немедленно отогреть, накормить борщом. Какой же это был борщ! Да, конечно, без мяса, но настоящий! И вот сытые, мы расселись на земле рядом с командующим. И тут Козловский, который был в моей бригаде, впервые спел новую песню “Тёмная ночь”. Жуков заплакал. Его подчиненные оторопели – таким они видели его впервые. Да, мы выступали все вместе. Мои друзья из театра – певица Барсова, танцовщик Асаф Мессерер, и с нами в агитбригаде – замечательные Мария Миронова и Александр Менакер, Райкин и Шульженко».

И вот так всю войну, не жалея ног, Лёля танцевала без устали перед раненными бойцами…

А о том, как сложилась сценическая жизнь Ольги Лепешинской в послевоенные годы, и как случай свел её с писателем Михаилом Пришвиным, слушайте в рассказе Илзе Лиепа.

Эфир сегодня, 8 мая, в 18:30 (мск)