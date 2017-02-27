Александр Годунов и его непокоренная Америка

Радиопрограмма: Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 27.02.2017

Илзе Лиепа завершает свой рассказ о советском балетном танцовщике и премьере Большого театра Александре Годунове. Нынешняя передача посвящена заключительному периоду жизни артиста в Америке после побега из СССР – самому трагическому и непонятному в его судьбе. Покинув Советский Союз звездой с большим будущим впереди, здесь он потерял практически всё и умер в расцвете лет в безвестности при обстоятельствах, которым до сих пор никто не находит объяснений.

Илзе Лиепа: «Думаю, что Годунов был совершенно не готов и менее всего подходил для западной жизни. А что это такое? Это компромиссы, и, может быть, даже еще большие компромиссы, чем те, которые ему приходилось принимать в советской стране. Здесь надо быть милым, надо быть “handsome”, надо быть удобным. Тем более, если ты танцуешь в труппе – да, своего одноклассника, но мега-звезды – Михаила Быршникова, и ты не можешь претендовать на то, чтобы стать лучше него. Значит, надо было быть очень дипломатичным, а этого Саша как раз совершенно не умел…»

Что погубило танцовщика, и почему за долгие шестнадцать лет роскошной, полной шансов и возможностей жизни, он так и не сумел покорить вожделенную Америку?..

Эфир сегодня, 27 февраля, в 18:30 (мск)

В предыдущих выпусках:

Александр Годунов. Премьер Большого

Александр Годунов. Викинг на балетной сцене