Александр Годунов: викинг на балетной сцене

Радиопрограмма: Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 13.02.2017

В новой программе цикла «Балет FM» Илзе Лиепа рассказывает о танцовщике, судьба которого сложилась блистательно и трагически, во многом парадоксально и во многом несправедливо, но вместе с тем, если вглядеться в неё внимательно, то и во многом закономерно. Его имя – Александр Годунов.

Илзе Лиепа: «Он появился на балетной сцене, когда в Большом театре царили танцовщики, которые впоследствии составили эпоху золотого века Большого театра – Владимир Васильев, Марис Лиепа, Михаил Лавровский, Юрий Владимиров и многие другие. Ему, к сожалению, не удалось встать с ними через запятую в один ряд, продолжить тех, кого мы называем “многими другими.

Александр Годунов – человек непростой судьбы. Может быть, он совсем немного не дождался политического перелома для того, чтобы обрести свободу, которой ему так не хватало в Советском Союзе. По крайней мере, так он это ощущал. Но тем не менее это танцовщик яркий и незабываемый по всему. Стоит только вспомнить его участие в музыкальном фильме «31 июня» (1978), где он сыграл целых две роли, и сразу становится понятно, какой это был незаурядный артист – с потрясающими внешними данными, огромным ростом, мужественной красотой, какоq-то очень современной внешностью и в то же время очень индивидуальной..."

Эфир сегодня, 13 февраля, в 18:30 (мск)