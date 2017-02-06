Царица и хранительница традиций

Радиопрограмма: Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 06.02.2017

Наталья Дудинская пришла в Кировский театр сложившейся и блистательно оснащенной балериной. За первый год она станцевала обширный сольный и балеринский репертуар классического жанра. Шла очередь «Лебединого озера», редакцию которого осуществила Агриппина Ваганова, к тому времени вставшая во главе балетной труппы театра…

Эта редакция была очень необычна – Ваганова поставила её на двух своих выдающихся учениц: Белого Лебедя, Одетту предстояло танцевать Галине Улановой, а партия Чёрного лебедя, Одиллии была задумана для юной Натальи Дудинской. Таким образом постановщик разделила сценические индивидуальности и роли (в классической версии балета обе партии танцует одна балерина). Успех «Лебединого озера» вывел Наталью Дудинскую на авансцену общественного внимания.

Илзе Лиепа: «Это было сенсацией! Это было рождением балерины – невероятной личности, которая показалась здесь во всей своей мощи! Она была поразительно эффектна, соблазнительна (какой и должна быть Одиллия), она была фантастически оснащена технически! К счастью, остались записи, на которых запечатлен танец Натальи Михайловны Дудинской. Уже сегодня, из XXI века, оглядываясь назад и видя эту удивительную балерину, невозможно не признать, что она танцует поразительно современно. А что касается её технических возможностей, то и сейчас не перестаешь восхищаться ее безудержными темпами, необыкновенным темпераментом, исключительной музыкальностью и безупречным чувством стиля. Выйдя в роли Одиллии Дудинская чем-то напоминала свою предшественницу, царившую на этой же сцене в XIX веке – Матильду Кшесинскую. Напоминала – по подаче, с которой она выступала, по железному характеру и умению добиваться своего, что в этой профессии испокон веков было чрезвычайно важно. Итак, после спектакля о балерине заговорили по обе стороны театрального мира…»

Далее в передаче – встреча и блистательный дуэт с Вахтангом Чабукиани, сценический триумф в балете «Лауренсия», эпохальная «Баядерка», эвакуация в Перми, замужество с Константином Сергеевым (легендарный дуэт Дудинская – Сергеев), жизнь после сцены и педагогическая карьера…

Эфир сегодня, 6 февраля, в 18:30 (мск)

Наталья Дудинская - прима ХХ века