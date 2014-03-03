Наталья Дудинская – прима ХХ века

Радиопрограмма: Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 03.03.2014

Очередную передачу цикла «Балет FM» Илзе Лиепа посвящает многолетней прима-балерине Театра оперы и балета им. Кирова, настоящей долгожительнице балета, лауреату четырех Сталинских премий – блистательной и несравненной Наталье Михайловне Дудинской.

Илзе Лиепа: «Наталья Дудинская – балерина, которую без сомнения можно назвать символом ленинградского балета ХХ века. Поистине это была поразительная балерина – балерина абсолюта, олицетворявшая собой образ балерины, как на сцене, так и в жизни. Она была одной из любимейших учениц Агриппины Яковлевны Вагановой, той самой Вагановой, которая стала родоначальницей новой системы классического танца, пользующейся сейчас популярностью во всем мире. Удивительно, что имея такое созвездие учениц, Ваганова умудрялась к выпуску представить балетному миру совершенно разные индивидуальности. Как у неё это получалось – видимо, это был секрет великого педагога. Наряду с Мариной Тимофеевной Семёновой Наталья Дудинская стала эталоном вагановской школы и вагановской выучки. От всех блистательных “вагановок” Дудинскую отличало то, что всё свое существо на уровне физики, эмоций и душевного посыла, всею свою волю и характер, она умела безраздельно подчинить профессии.

Она царила на ленинградской сцене целых три десятилетия (при том что век балетного артиста обычно не превышает двадцати лет) и была безусловной первой балериной Кировского театра. О том, что происходило на её спектаклях, вспоминают очевидцы. Один из её горячих и преданных поклонников Дмитрий Сергеевич Лихачев рассказывает, что в её рядовые спектакли зрители брали театр штурмом – что уж говорить о премьерах. Когда она еще только выходила на сцену, в зале уже стоял стон. Виртуозная, роскошная, блестящая, уникальная – эти все эпитеты принадлежат Наталье Михайловне Дудинской. А её самые верные поклонники старались не пропускать ни одного спектакля с её участием. Поистине в культурной памяти Ленинграда и Петербурга Дудинская может встать в ряд главных символов великого города, которому она ни разу не изменила на протяжении всей своей жизни…»

А родилась Наталья Дудинская в Харькове, хотя её бабушка, прабабушка и мама – все были родом из Петербурга. Однако бабушка, будучи замужем за военным, много переезжала. Так судьба завела их в Харьков, где семья и обосновалась…

Первая передача о Наталье Михайловне Дудинской посвящена юным годам взрослеющей Тали (так называли девочку в семейном кругу), учёбе в Ленинградском балетном училище на улице Росси, выходу на балетную сцену и покорению Кировского театра.

Эфир сегодня, 30 января, в 18:30 (мск)