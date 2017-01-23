Легендарный Юноша – Жан Бабиле

Радиопрограмма: Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 23.01.2017

Илзе Лиепа рассказывает об одном из самых знаменитых танцовщиков французского балета, однокашнике великого Ролана Пети и первом исполнителе его эпохального балета «Юноша и смерть». Двадцатидвухлетний Жан Бабиле — первый Юноша, моментально прославившийся после премьеры, — стал одним из самых интересных и непредсказуемых танцовщиков XX века…

Илзе Лиепа: «Жан Бабиле – патриарх французского балета. До сих пор в строю и в активной жизни. Ему девяносто лет, но он по-прежнему передвигается по улицам Парижа на мотоцикле. И в этом, наверное, он весь.

Рассказывать мне о нем хочется, потому что жизнь Жана Бабиле невероятно разнообразна, и отлично ложилась бы на увлекательный кинофильм. Знаменитым он проснулся, когда ему было двадцать два года – как раз после премьеры «Юноши и смерти». Этот спектакль был поставлен в 1946 году, после войны, и стал кульминацией художественных поисков в области балета, живописи, сценографии и других искусств. Это действительно был прорыв в современный балетный театр. А сам Бабиле в своем творчестве на этом долгом отрезке жизни работал, дружил и встречался с Жаном Кокто, Лукино Висконти, Теннесси Уильямсом, Томасом Манном, Питером Бруком, Морисом Бежаром и, конечно же, с Роланом Пети. Да его, жизнь поистине цепочка невероятных историй…».

Он родился в 1923 году в Париже, в Шестом округе. В семье Гутман появился сын – маленький шаловливый мальчишка, абсолютный непоседа. Наблюдая его характер и невиданную живость, родители с самого детства обставляли его жизнь всевозможными турниками, кольцами, лесенками, по которым он неустанно взбирался, спускался, прыгал и взбирался заново. И вот однажды неловкое движение – он падает спиной прямо на перекладину. Приговор врачей жесток – один позвонок зажат, ему грозит полная парализация, если два месяца он не пролежит совершенно без движения…

Эфир сегодня, 23 января, в 18:30 (мск)