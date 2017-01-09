Балет для детей

Радиопрограмма: Балет FM

Программа о балете, и не только... Ведущая - Илзе Лиепа.

Дата выпуска: 09.01.2017

В сегодняшнем выпуске программы Илзе Лиепа рассказывает радиослушателям о балетах, созданных специально для детей.

Размышляя о детских спектаклях, на ум в первую очередь приходят такие названия, как «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Золушка», «Коппелия».

«Однако насколько в действительности можно судить о том, что они адресованы детям?», – задается вопросом ведущая.

«Несмотря на то, – продолжает Илзе Лиепа, – что эти красочные балеты на сказочные сюжеты оценит по достоинству каждый, тем не менее, все они изначально создавались композиторами и постановщиками, как балеты для взрослых».

Сегодня, безусловно, во всех крупнейших театрах предусмотрен репертуар для детей – это не только модно, но и чрезвычайно востребовано. А что нам по этому поводу рассказывает история? Когда впервые начали ставить детские спектакли на музыкальной сцене? И существуют ли на свете всемирно известные балеты, посвященные самым маленьким?..

«Существуют!», – утверждает Илзе Лиепа и приглашает вас в увлекательный экскурс по истории детского балетного театра.

Еще в 30-е годы XIX столетия на сцене Большого был поставлен первый балет для детей «Хитрый мальчик и людоед» по мотивам сказки Шарля Перро «Мальчик с пальчик». А в середине XIX века из Петербурга в Москву перенесли спектакль, который прожил на сцене около ста лет – «Конёк-Горбунок, или Царь-девица» в хореографии Артура Сен-Леона на музыку Цезаря Пуни.

Впоследствии по следам этого спектакля в 1960 году появился легендарный балет Родиона Щедрина «Конёк-Горбунок», в котором Майя Плисецкая была непревзойденной Царь-девицей (постановщик – Александр Радунский). Больше Родион Щедрин детских балетов не писал, а «Конёк-Горбунок» еще неоднократно ставился на сцене в различных режиссерских редакциях. Одной из последних в 2009 году стала обсуждаемая постановка нашего современника Алексея Ратманского.

На сцене Большого театра запомнился еще один чрезвычайно популярный спектакль-долгожитель «Три толстяка» (1935 г.). Его создателями были – композитор Виктор Оранский и балетмейстер Игорь Моисеев, а в главной партии куклы Суок блистала Суламифь Михайловна Мессерер.

Говоря о детских спектаклях, невозможно пройти мимо одной традиции, которая сложилась в российском балете довольно давно – это балеты хореографического училища в которых танцуют сами воспитанники школы. В Москве такие спектакли идут на сцене Большого театра или Кремлевского дворца съездов.

В 1937 году силами учащихся Московского хореографического училища был поставлен первый детский балет на советскую тему «Аистенок», рассказывающий о дружбе Аистенка, пионеров и чернокожего мальчика. Спектакль на музыку Дмитрия Львовича Клебанова был создан в соавторстве молодых балетмейстеров Н. Попко, Л. Поспехина и А. Радунского, и впоследствии вошел в репертуар Большого театра.

С тех в постановках школы то и дело появлялись новые названия – «Цветик-Семицветик», «Грибники», «Семиклассница», «Волшебная флейта», Наш двор» и другие.

Среди российских детских балетов не менее примечательны и спектакли Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Среди них – «Снегурочка», «Золотой ключик», «Доктор Айболит».

70-е годы ХХ века были необычайно щедры на постановки детских балетов, однако самым ярким, до сих пор идущий с неизменным успехом, был балет «Чиполлино» по сказке Джани Родари на музыку Карена Хачатуряна. За постановку с энтузиазмом взялся киевский хореограф Генрих Майоров.

«Балет получился таким замечательным, что на него обратили внимание и Москва, и Ленинград, – вспоминает Илзе Лиепа. – Туда потянулись критики, балетмейстеры, артисты и, конечно, зрители. Спектаклю присвоили высшую награду – Государственную премию СССР, но само главное – «Чиполлино» пригласили на постановку в Большой театр».

В “золотом” составе «Чиполлино» блистали первые артисты страны – Михаил Цивин (мальчик-луковка Чиполлино), Нина Сорокина (Редисочка), Андрей Петров (синьор Помидор), а в роли принца Лимона выходил Марис Лиепа.

Илзе Лиепа: «Все артисты куролесили на сцене как могли! Это можно было сравнить только с той атмосферой, которую пересказывают старые театралы, бывавшие на спектаклях первого МХАТа, когда юмору и подколкам не было конца. Этим они заводили друг друга и создавали какую-то неподдельную наэлектризованность спектакля. В наши дни балет «Чиполлино» переехал на Новую сцену Большого театра, но по-прежнему зал на этом спектакле неизменно полон…»

Фотографии: слева - Майя Плисецкая в роли Царь-девицы в балете «Конёк-Горбунок» (источник: http://www.ballet.co.uk); справа - сцена из балета «Аистенок» (источник: http://bolshoi-theatre.livejournal.com)



Эфир сегодня, 9 января, в 18:30 (мск)