«Щелкунчик» - рождественская сказка на все времена

Радиопрограмма: Балет FM

Программа о балете, и не только... Ведущая - Илзе Лиепа.

Дата выпуска: 26.12.2016

По традиции в канун Нового года Илзе Лиепа выходит в эфир с рассказом о самом рождественском балете в мире – «Щелкунчике», где в сказочной стране разнообразию сладостей и кукол нет конца.

Илзе Лиепа: «Этот балет любят дети и взрослые абсолютно везде. Без него – как без елки, подарков, мандаринов и брызгов шампанского – невозможно представить себе Новый Год. В дни рождественских праздников «Щелкунчик» идет буквально во всех театрах, труппах, балетных студиях и танцевальных школах. Каждый год все дети ждут именно его – «Щелкунчика». На протяжении времен к этому спектаклю обращались все хореографы: от классиков ХХ века – Горского, Вайнонена, Григоровича, Баланчина; до тех, кого можно назвать авангардистами балета – Мориса Бежара, Марка Мориса и Мэтью Борна. Каждый из них создавал свою транскрипцию и показывал собственное видение этой волшебной истолрии. И никого никогда не оставляла равнодушным гениальная музыка Петра Ильича Чайковского.

А началось всё сто с лишним лет назад в Мариинском театре в Санкт-Петербурге…»

Эфир сегодня, 26 декабря, в 18:30 (мск)