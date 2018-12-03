Уланова – Джульетта

Балет FM

Понедельник, 18:30;

Илзе Лиепа

Дата выпуска: 12.03.2018

В своей новой программе Илзе Лиепа рассказывает не только о легендарном балете, но и о легендарной балерине – Галине Сергеевне Улановой в роли Джульетты…

Балету «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева в знаменитой постановке Леонида Лавровского суждено было стать одним из самых новаторских и популярных балетов ХХ столетия. А великая русская балерина Галина Уланова вошла в историю не только как первая Джульетта, но и как эталон этого образа на балетной сцене…

Илзе Лиепа: «…Всегда чудо, когда актер и роль объединяются настолько, что становятся неразделимы. Подобно тому, как Ермолова неотделима от её образа Жанны Д`Арк, а Комиссаржевская – от Нины Заречной, также невозможно отделить Уланову от её Джульетты. Наверное, это был самый дорогой спектакль балерины. Потому что хореограф в предложенной роли дал ей возможность выразиться настолько, что зритель увидел подлинную, глубокую, бесконечно разную, удивительную актрису и женщину. С одной стороны, её Джульетта была не похожа на тот образ, который можно было бы ожидать. Русые волосы, бледное лицо – скорее, она походила не на яркую итальянку, а на девушку, сошедшую с полотен Рафаэля и Боттичелли. И, тем не менее, многие критики называли её совершенной Джульеттой…»

Повтор программы от 26 сентября 2011 года

Эфир 12 марта 2018 года в 18:30 (мск)