«Иван Грозный»: революционер на троне

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 06.03.2018

Авторы программы «Бал» продолжают обсуждать последний фильм кинорежиссера Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» – выдающуюся советскую картину, которую сам Чарли Чаплин называл “высшим достижением в жанре исторического кино”, а критики по всему миру нарекли лучшим звуковым фильмом того времени…

Волна эйфории, прокатившаяся по миру в связи с выходом первой серии фильма «Иван Грозный» – с присуждением Сталинских премий создателям картины и восторженным отзывам самых именитых деятелей кинематографа – довольно скоро сменилась резкой критикой в адрес второй серии, прежде всего со стороны вождя. Уже на банкете по случаю чествования новоиспеченных лауреатов Сталинских премий Эйзенштейну сообщили, что фильм отправили рассматривать “высоко”. Выпуск картины был запрещен Постановлением ЦК ВКП(б) от 4 августа 1946 года. Официальная версия гласила: «Режиссер Эйзенштейн во второй серии фильма "Иван Грозный" обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов, наподобие американского Ку-Клукс-Клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей, слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета». Фильму были адресованы следующие упреки: отсутствие народа в развитии сюжета; слишком большое значение, уделяемое придворным интригам; формализм. Лишь в 1958 году вторая серия фильма вышла на экраны России и всего мира.

Кинорежиссер Сергей Тютин, президент фестиваля «Арткино» и руководитель школы «Артерия кино» поясняет:

«По замыслу Эйзенштейна фильм должен был состоять из трех серий. Режиссер очень надеялся на то, что он снимет третью серию, не показывая вторую Сталину. В конце третьей серии Иван Грозный должен был выйти к морю и прорубить “окно в Европу” еще до Петра I, и тем самым сгладить некоторые противоречия характера в глазах зрителей. Эйзенштейн был готов к тому, что он будет либо прощен, либо полностью уничтожен, но ему во что бы то ни стало хотелось завершить свою титаническую работу над фильмом “Иван Грозный”. Дело в том, что первая серия фильма, вышедшая в прокат в 1946 году, имела оглушительный успех по всему миру; касса в международном прокате была ошеломительная. В связи с этим режиссера подгоняли, чтобы он как можно скорее закончил работу – дабы на волне нашей Победы показать еще и вторую серию. Но вторую серию отправили на рассмотрение Сталину, и у Эйзенштейна заболело сердце…»

>>> Эйзенштейн – Прокофьев: «Иван Грозный» (начало)

Эфир 6 марта 2018 года в 18:30 (мск)