Эйзенштейн – Прокофьев: «Иван Грозный»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 27.02.2018

Фильм «Иван Грозный» (1946) – последняя работа советского режиссера Сергея Эйзенштейна – стал одним из самых значительных событий мирового кино. Сценарий утверждал лично Сталин, а музыку к картине написал один из любимых композиторов вождя – Сергей Прокофьев…

Тема «Грозного» была предложена Эйзенштейну в январе 1941 года из Кремля. Сюжет фильма охватывал тридцатилетний период жизни царя, начиная с венчания на царство и женитьбы на Анастасии Захарьиной вплоть до Ливонской войны. Многие события тех лет, столкновения и деяния Ивана IV режиссер подчинил основному конфликту – борьбе за единовластие против непокорных бояр и против всех, кто препятствует ему в объединении земель и укреплении государства. Первая серия фильма возвеличивала царя Ивана как мудрого и справедливого правителя, что вызвало неподдельный восторг у Сталина, а создателей картины привело к награждению Сталинскими премиями.

Приглашенный эксперт программы «Бал» – кинорежиссер и руководитель школы «Артерия кино» Сергей Тютин рассказывает о том, что происходило в жизни Сергея Эйзенштейна в период съемок «Ивана Грозного», как работали два гения – Эйзенштейн и Прокофьев, и какие личные переживания отражены в последней картине советского классика…

Эфир 27 февраля 2018 года в 18:30 (мск)