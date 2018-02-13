Гаэтано Доницетти – «Любовный напиток»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 13.02.2018

В очередной программе «Бал» вас ждут загадочные странствующие лекари, предлагающие отчаявшимся влюбленным «чудодейственные эликсиры». Вместе с блистательной оперой Гаэтано Доницетти Ирина Кленская и Алексей Пензенский разгадывают состав волшебного «любовного зелья»…

Алексей Пензенский: Сегодня мы отправляемся в путешествие по Европе эпохи романтизма, когда, оказывается, уже существовали «медикаментозные» средства лечения несчастной любви…

Ирина Кленская: Да еще какие! Мы попадаем в самую гущу народных празднеств – будем веселиться, танцевать и пить вино!..

А.П.: «Любовный напиток» – это называется!

И.К.: Бордо с чем-то…

Сюжет оперы переносит нас под жаркие лучи полуденного итальянского солнца. Здесь, окруженный негой деревенского пейзажа, страдает главный герой, Неморино. Он томится от безнадежной любви к прекрасной Адине. А главным увлечением девушки является книга о Тристане, Изольде и чудодейственном любовном напитке. Именно его собирается раздобыть влюбленный Неморино, чтобы покорить сердце прелестницы!

«Любовный напиток» – легкий и очаровательный шедевр Доницетти, написанный им за две недели, с момента своей премьеры в 1832 году беспрестанно путешествует по оперным подмосткам всего мира. Простодушный сюжет сплетается, как и положено в комическом жанре, из столкновения многочисленных неожиданностей и в итоге приводит капризную красотку и ее незадачливого воздыхателя к счастливой свадебной развязке. Даже удивительно, что отправным пунктом для такого хеппи-энда послужила прочитанная обоими персонажами книжка про любовное зелье Тристана и Изольды, которая, буквально через несколько десятилетий прочитанная Вагнером, привела к совершенно другим результатам…

Эфир 13 февраля 2018 года в 18:30 (мск)