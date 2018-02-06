«Спартак»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 06.02.2018

Восстание Спартака – величайшее в истории Древнего Рима и третье по счёту восстание рабов. Тема восстания Спартака отразилась в балете Арама Хачатуряна «Спартак», в музыкальных образах которого композитор отразил свои впечатления от поездки по Италии, когда он увидел античные произведения искусства и места, где происходили события восстания…

Историческая справка:

Между 73 и 71 годами до н. э. группа беглых рабов – первоначально небольшая, переросла в сообщество из более чем 120 000 мужчин, женщин и детей, относительно безнаказанно перемещавшихся по Италии под руководством нескольких лидеров, в том числе знаменитого гладиатора Спартака. Трудоспособные взрослые мужчины из этой группы составляли удивительно эффективный вооружённый отряд, который неоднократно показывал, что может противостоять римской военной мощи, как в виде местных патрулей и милиции, так и в виде подготовленных римских легионов под консульским командованием. Плутарх описывал действия рабов как попытку сбежать от своих хозяев и уйти через Галлию, в то время как Аппиан и Флор изображали восстание как гражданскую войну, в которой рабы вели кампанию по захвату самого Рима.

Растущая тревога римского сената по поводу продолжения военных успехов армии Спартака, а также грабежи в римских городах и сельской местности в конечном итоге привели к тому, что республика пустила в ход армию из восьми легионов под жёстким, но эффективным руководством Марка Лициния Красса. Война закончилась в 71 году до н. э., когда армия Спартака, отступая после долгих и кровопролитных боёв перед легионами Красса, Помпея и Лукулла, была полностью уничтожена, оказав при этом ожесточённое сопротивление.

Авторы программы «Бал» размышляют над причинами восстания, вспоминают обычаи и правила гладиаторских боев и обращаются к ключевым историческим персонажам балета – отважному гладиатору Спартаку и хитроумному военачальнику Крассу…

Эфир 6 февраля 2018 года в 18:30 (мск)