Правила истинной леди по Джейн Эйр

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 30.01.2018

Мечты гораздо лучше правды, считала Шарлотта Бронте – автор самого знаменитого викторианского романа «Джейн Эйр». В своей жизни ей и самой довелось пережить немало трагических моментов, череду сердечных разочарований и безумие собственного отца. Своей же героине она завещала быть счастливой…

Фильм «Джейн Эйр», поставленный Франко Дзеффирелли (1996), с Шарлоттой Генсбур и Уильямом Хёртом в главных ролях считается одной из лучших экранизаций романа Шаролотты Бронте

История любви прелестной гувернантки Джейн Эйр и готически прекрасного мистера Эдварда Рочестера волновала в свое время многих девушек и молодых людей. Роман написан блестяще, нетривиально, и при этом “обходит многие штампы”. Он современен и сегодня, потому что повествует о правдивых, искренних чувствах, достоинстве и утверждает право каждого человека на личное счастье.

Место действия – Англия эпохи королевы Виктории с ее суровыми правилами жизни и подробнейшим кодексом этических и моральных норм.

«Пожалуй, викторианская Англия – это образец консерватизма во всем, начиная от повседневной жизни обычных людей и кончая порядками при дворе, – отмечает историк Алексей Пензенский. – Ведь известно, что рыба не только гниет с головы, но и здоровеет с головы. Поэтому всё, что происходит на нижних этажах общества, является зеркальным отображением того порядка, который царит на самом верху. Я думаю, что королева Виктория могла бы со всем основанием сказать о себе словами Марии-Терезии, что “абсолютный монарх должен быть тираном для самого себя”».

Нас же история Джейн Эйр интересует с точки зрения бала – неотъемлемой части жизни викторианского общества, где любое излишество, будь то поведение, туалет или количество танцев, отданное одному кавалеру, грозило стать серьезным поводом для пересудов…

Источник фото: http://www.filmaffinity.com/

Эфир 30 января 2018 года в 18:30 (мск)