По балам эпох с Этторе Сколой

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 23.01.2018

«Когда я смотрю на танцующих людей, оказывается не нужно никаких слов», – говорит итальянский режиссер Этторе Скола. Вместе с ним мы отправимся в путешествие по балам эпох. Вальс, танго, фокстрот, рок-н-ролл – все эти мелодии и танцы нашли отражение в музыкальной картине мэтра «Бал»…

Алексей Пензенский: «Я не так давно пересматривал этот фильм. Честно говоря, немного боялся встречи с этим маяком моего отрочества. Но я был поражен, насколько он свежий, изящный и в то же время демократичный».

Все действие фильма происходит в одном и том же парижском танцевальном зале на протяжении почти пятидесяти лет. События французской истории, начиная с 1930-х годов, смена мод и привычек показаны исключительно языком музыки, танца, пластики и мимики. Ни одной реплики в фильме нет. Как говорил сам Этторе Скола, «это логика воспоминаний».

Погружаясь в эпизоды и миниатюры фильма, авторы программы «Бал» вспоминают главные мелодии века, великолепных див старого кинематографа и первых мастеров саундтрека…

Эфир 23 января 2018 года в 18:30 (мск)