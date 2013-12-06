Сказка о доброте – «Кот в сапогах»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 16.01.2018

«Маркиз, низко кланяясь, благодарил за честь, которой удостоил его король, и в тот же день женился на принцессе. Кот стал большим вельможей, а мышей с той поры ловил только для забавы».

«Кот в сапогах» – перед нами сказка фантастической красоты, доброты и остроумия. Она вдохновляла на творчество многих музыкантов, а Ролан Пети поставил по ее мотивам очаровательный балет с музыкой Чайковского, Баха и Равеля. Как он сам говорил, “здесь я соединил много волшебной музыки для волшебных танцев и волшебной истории”.

Эскиз к балету Ролана Пети «Кот в сапогах» (Le Chat Botte), 1986. Источник фото: http://www.lefigaro.fr/

А история-то самая простая. Говорят, что Шарль Перро сам сочинил «Кота в сапогах», а он в свою очередь утверждал, что услышал это от одной нормандской крестьянки, которая рассказывала о похождениях мудрого, веселого и очень хитрого кота.

«Здесь надо сказать, что возможно и то, и то другое, – замечает историк Алексей Пензенский. – Вообще, классическая ситуация – это обработка фольклорного сюжета. Кот является очень частым персонажем в европейских сказках на огромных просторах от средней полосы Руси до французского Бреста. Да и сказка, где животное в благодарность или просто из личной симпатии помогает главному герою, тоже весьма распространенная тема. Помните Ивана-царевича на сером волке?..»

Все, чего вы не знали о котах и сапогах, в очередной раз о превратностях любви и кое-что о Золушке – в программе «Бал» на радио «Орфей».

Эфир 16 января 2018 года в 18:30 (мск)