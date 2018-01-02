Н.А. Римский-Корсаков – «Ночь перед Рождеством»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 02.01.2018

Вместе с оперой Римского-Корсакова и книгой Гоголя под мышкой продолжаем наше путешествие на берега Днепра – «Ночь перед Рождеством»…

«…Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма... много еще дряни встречали они…»

Николай Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Гоголь в XIX веке был безраздельным кумиром: Гоголем зачитывались, обсуждали, читали дома вслух…

«Я хочу сказать, – писал Римский-Корсаков, – оперу мою зовут «Ночь перед Рождеством. Прошу заметить: не «Черевички», как у Чайковского, и не «Кузнец Вакула», как у Соловьева, а именно «Ночь перед рождеством»…»

«Оперу Чайковского, несмотря на многие музыкальные страницы, я всегда считал слабой, а либретто Полонского никуда не годным. При жизни Чайковского я не мог взяться за этот сюжет, чтобы не причинить ему огорчения. Но теперь после смерти Петра Ильича я в спокойном нравственном отношении и могу работать. Я всегда мечтал об этой теме…», – пишет Римский-Корсаков. И еще раз подчеркивает, что: «Я пишу другую оперу – для меня важен прежде всего фантастический мир, который показал Гоголь…»

Авторы программы «Бал» размышляют об украинском наивно-народном воображении, нравах и обычаях стародавнего времени...

Фото: records.su