Остановивший Солнце, сдвинувший Землю

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 12.12.2017

«В природе нет ничего лишнего, бесполезного; она умеет от одной причины производить множество вещей», – писал Николай Коперник в своем знаменитом труде «О вращении небесных сфер». Он был астрономом по призванию, но не менее прекрасным государственным деятелем, искусным врачом и разносторонним ученым…

«Удивительно, что такая фигура, как Николай Коперник – благородная, возвышенная и блистательная – не интересовала ни музыкантов, ни кинематографистов», – недоумевает Ирина Кленская. На сегодняшний день среди крупных музыкальных сочинений о Копернике известна лишь опера канадского композитора Клода Вивье «Kopernikus» (1980).

«Это весьма характерно для фигур Ренессанса, которых всячески превозносят и поднимают на щит, но предпочитают не изучать в подлиннике», – убежден историк Алексей Пензенский.

Что же касается балов, то их в жизни великого польского ученого было немало. Николай Коперник был человеком эпохи Возрождения – личность, как говорил Эразм Роттердамский, "сильная словом, исполненного разума". Десять лет своей жизни он провел в Италии, где окончил Болонский и Падуанский университеты. Кроме того, он был принят при дворе Феррары, который украшала своим присутствием Лукреция Борджиа. Вокруг нее толпилось блестящее избранное общество, и Коперник был частым гостем на самых пышных балах своего времени…

Эфир 12 декабря 2017 года в 18:30 (мск)