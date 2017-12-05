По следам Рафаэля…

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 05.12.2017

«В создании образа совершенной женской красоты, я искал множество впечатлений, и прежде чем написать одну красивую женщину, я наслаждался красотой многих, вглядываясь в них и восхищаясь», – говорил Рафаэль Санти, величайший художник итальянского Ренессанса…

Антон Степанович Аренский написал оперу, которую назвал музыкальные сцены из эпохи Возрождения. Премьера состоялась 6 мая 1894 года в Московском благородном собрании. Успех оперы был очень велик и значителен, однако вскоре ее позабыли, и вплоть до XXI века о ней практически никто не знал. Ноты по сегодняшний день хранятся в Музее П.И. Чайковского в Клину.

Радиостанция «Орфей» восстановила эту оперу, и теперь мы имеем возможность ее услышать и понять. В преддверии премьеры авторы программы «Бал» размышляют об одной из самых загадочных фигур Высокого Возрождения.

Алексей Пензенский: «Неблистательных людей в ту пору было очень мало. Тогда было настолько не модно быть неблистательным, что самые серые и заурядные люди едва ли ни давали подписку о том, что в скором времени они обязуются стать блистательными. По крайней мере, хотя бы окончить какой-нибудь университет в Монпелье. И я нисколько не иронизирую, ведь мы говорим о Возрождении – эпохе, когда общий тренд задавал такую высокую планку, что люди массово тянулись за ней, и у большинства это очень неплохо получалось. Взгляните – сколько известных людей, сколько всесторонне одаренных личностей: если не гуманист, то хотя бы эрудит…»

Эфир 5 декабря 2017 года в 18:30 (мск)