Мемуары Казановы

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 28.11.2017

«Молчите. Любовь божественна и проницательна, любовь знает все», – так говорил Казанова, известный итальянский авантюрист, путешественник, писатель и "женский обольститель". У одних от его любовных похождений захватывает дух, а другие считают, что свою знаменитую биографию он попросту выдумал…

История Джакомо Казановы – это история человека фантастического, странного и очень озорного, при этом большого выдумщика и затейника. Однако если разобраться в подробностях его затей, то увидим, что многие из них он не иначе как выдумал. «Не говоря уж о том, – замечает историк Алексей Пензенский, – что даже чисто по модулю и арифметическому счету не такой уж он был прямо герой-любовник».

Так, кем же был Казанова? Для того чтобы это выяснить, нам предстоит отправиться в чувственную Венецию XVIII века, где родился знаменитый дамский угодник…

Камерная оперная постановка «Вариации Джакомо» («The Giacomo variations») о последних годах жизни Казановы с Джоном Малковичем в главной роли с большим успехом была показана во многих странах мира

Эфир 28 ноября 2017 года в 18:30 (мск)