Золотая пастораль античности: «Дафнис и Хлоя»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 21.11.2017

«Тишина, которая нарушается лишь журчанием ручейков, стекающих со скал; постепенно рассветает», – так Морис Равель хотел начать свой балет или, как он говорил, хореографическую симфонию. А заказал ему эту чарующую историю о Дафнисе и Хлое – Сергей Дягилев…

Леон Бакст. Эскиз декораций к балету "Дафнис и Хлоя"

Начало века – время раскопок, библейской археологии и открытия древних цивилизаций. Тогда же появляется роман древнегреческого писателя Лонга о любви пастуха и пастушки. Сюжет вызвал неподдельный интерес среди читателей, породив целую волну увлечения пасторальным романом.

Дягилеву захотелось, чтобы на сцене столкнулись эротика и жизнь, и чтобы бог Эрот правил в этом балете бал. На это историк Алексей Пензенский замечает: «К тому времени промышленная революция уже сделала свое дело, потому-то и приходилось сталкивать жизнь и эротику. А в античные времена там и сталкивать было нечего – они просто и естественно шли рука об руку».

«В этом сочинении я задумал дать большую музыкальную фреску, в которой стремился не столько воссоздать подлинную античность, о которой мы мало что можем знать, сколько запечатлеть Элладу моей мечты», – так говорил Равель, всерьез увлекшийся работой над балетом.

Несмотря на разногласия, возникшие между Равелем и Дягилевым, в 1912 году на сцене театра Шатле состоялась премьера нового балета, где зрители встречались с озорным Эросом, любвеобильным Паном и целой вереницей прекрасных нимф…

Эфир 21 ноября 2017 года в 18:30 (мск)