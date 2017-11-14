«Трагедия о Кориолане»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 14.11.2017

В нынешнем выпуске программы «Бал» нас ожидает путешествие по опасным дорогам Древнего Рима. «Должен, значит, можешь», – так считал Кориолан, любимый герой Людвига ван Бетховена…

«Трагедия о Кориолане» (The Tragedy of Coriolanus) — последняя пьеса Шекспира, основанная на античных жизнеописаниях полулегендарного римского вождя времён Республики Гнея Марция по прозвищу Кориолан. Основными источниками для великого английского драматурга послужили Плутарх и Тит Ливий.

«Сравнительные жизнеописания» Плутарха одно время были любимой книгой Бетховена. О Кориолане композитор читал много, долго и с удовольствием. Результатом стала Увертюра «Кориолан» (Coriolan-Ouvertüre, Op. 62), вдохновленная размышлениями об этой необыкновенной, мужественной и странной жизни.

Вот и мы с вами отправляемся на Великие игры, которые в Древнем Риме устраивались только по случаю очень важных праздников. Представьте себе – идет огромная вереница роскошно одетых людей – воинов, они несут фигуры богов, все в венках, в прекрасных одеждах и белоснежных тогах. Начинается празднество!..

Эфир 14 ноября 2017 года в 18:30 (мск)