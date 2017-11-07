В окружении муз, богов и нимф: «Прекрасная Елена»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 07.11.2017

Миф о Троянской войне известен, пожалуй, каждому европейцу. Эти события происходили предположительно в XIII веке до нашей эры. Причиной войны стала самая прекрасная женщина на свете – Елена, дочь Зевса и Леды…

О, Елена, Елена, Елена…

И во тьме ты мерцаешь, как свет.

И, прозрев, я навеки с тобою,

Я — твой раб, я — твой брат — и поэт.

Константин Бальмонт посвятил целый цикл стихов Елене Прекрасной, а французский композитор Жак Оффенбах, вдохновившись событиями древней истории, сочинил одну из своих лучших оперетт.

Кто бы мог подумать, что воспитанный в семье раввина и строгой иудейской вере, Жак Оффенбах окажется одним из самых легкомысленных и прелестных композиторов XIX века. В 1864 году ему захотелось написать музыку, как он говорил, «удивительную», которая бы всех привлекала и радовала, которая была бы бодрая и добрая одновременно. «И чтобы, выходя из театра, – говорил Оффенбах, – каждый насвистывал какую-нибудь из моих мелодий».

Он стал читать... И, как вы думаете, на что же он набрел?

«Но вообще-то Троянская война – это сюжет всегда трагический, – справедливо замечает историк Алексей Пензенский. – Яблоко раздора, Троянский конь, Лаокоонт – всё это предельно драматичные коллизии, связанные с вечной трагедией».

Прочитав «Илиаду» Гомера, Оффенбах собрал своих друзей-либреттистов Анри Мельяка и Луи Галеви. Именно эти блестящие люди стали авторами либретто «Прекрасной Елены», а спустя десять лет они же напишут «Кармен» для Жоржа Бизе. «Мы все погружены в красоту войны и убийства, – вдохновенно убеждал их Оффенбах. – Но, может быть, настал момент, когда нужно остановиться и превратить ужас в шутку?».

Скажем, Троянская война – ну, чем не сюжет для веселой и поучительной истории?..

Эфир 7 ноября 2017 года в 18:30 (мск)