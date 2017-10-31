«Аделаида, или Язык цветов»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 31.10.2017

«Форма жизни», – так говорил о вальсе восприимчивый и утонченный Морис Равель. Потому что вальс это не только «раз-два-три», а это жизнь, ритм жизни, кружение, надежды, иллюзии, сны… В 1911 году композитор написал восемь роскошных вальсов, которые назвал «Благородные сентиментальные вальсы»…

Волею судьбы прекрасная балерина Наталья Труханова услышала эти вальсы и поняла, что хочет их танцевать. Композитору понравилась идея, и он превратил свои «сентиментальные вальсы» сначала в симфоническую поэму, а потом в балет. Равель до такой степени увлекся работой, что сам придумал историю и написал либретто. А эпиграф взял из Анри де Ренье: «Сладостное и всегда новое удовольствие от бесцельного времяпрепровождения».

Так появился балет «Аделаида, или Язык цветов», премьеру которого Наталья Труханова танцевала в апреле 1912 года в Париже.

На точность язык цветов в программе «Бал» проверяют Ирина Кленская и Алексей Пензенский. Узнаете, какие цветы разжигают «опасные желания», и чем примечательна тубероза…

Эфир 31 октября в 18:30 (мск)