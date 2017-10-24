Мечты о Средневековье: «Айвенго»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 24.10.2017

«Хрусталь и сердце потеряли бы свою ценность, если бы не были хрупкими, если бы их нельзя было так быстро и легко разбить» (Вальтер Скотт). Авторы программы «Бал» приглашают вас в средневековую Англию на бал в XII век, где разворачивается действие романа «Айвенго»…

Именно этот сюжет выбрал Россини для своего пастиччио в трёх актах. Увлекаясь этим романом, композитор перечитал его три раза, и в голове у него придумались свои герои и свое время.

«Сюжет дает лёгкость музыке, а лёгкость музыки приспосабливается к замысловатому и причудливому сюжету. Вот так и плутаю», – говорил Россини.

Ну, а мы поплутаем по рыцарскому замку, где каждый турнир сопровождается торжественным балом и хлебосольным пиром…

Эфир 24 октября 2017 года в 18:30 (мск)