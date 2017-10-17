Балы лермонтовской эпохи

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 17.10.2017

По случаю юбилея Михаила Юрьевича Лермонтова авторы программы «Бал» отправляются в путешествие по балам лермонтовской эпохи: «Маскарад», «Герой нашего времени», «Княгиня Лиговская». Для вас играет Симфонический оркестр радио «Орфей» под управлением Сергея Кондрашева…

Алексей Пензенский: «В XIX веке бал был весьма неоднозначным весельем – можно сказать, весельем со слезами на глазах. Это практически была работа. Люди благородного происхождения обязаны были посещать балы. Еще Фонвизин спрашивал у Екатерины: «Отчего, матушка, у нас не стыдно не делать ничего?». На что она ему вполне резонно возражала: «Жить в обществе не значит не делать ничего». А бал это как раз и есть жизнь в обществе, это постоянное подтверждение своего статуса. И, как правильно отмечал Лотман, – на службе дворянин был государевым человеком, в семье он был патриархом, а на балу мог быть самим собой. За что и любили балы, за что их ценили, и зачем в принципе они были нужны – за тем, что там молодой, остроумный, умеющий великолепно танцевать, пусть даже бедный, не имеющий никаких связей и протекций, молодой поручик мог легко заткнуть за пояс какого-нибудь богатого генерала или полковника. Потому что на балу он мог быть самим собой, и его там ценили за то, какой он есть…»

Поговорим о том, как любили одеваться, какие танцы танцевали на балах, сколько длился полонез, что можно было “сказать” веером, и с какими целями на балы приходили офицеры, не желающие расставаться со своим оружием…

Эфир 17 октября 2017 года в 18:30 (мск)