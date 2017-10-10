Родом с Бали: «Принц пагод»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 10.10.2017

«Любовь – самая опасная ловушка, которую природа поставила человеку». Новый 1957 год в «Ковент-Гардене» начался блистательно и ярко: балет «Принц пагод», который поставил Джон Кранко на музыку Бенджамина Бриттена, произвел, как писали критики, чарующее впечатление…

Кранко спрашивали: «Джон, ну, как ты создаешь свои балеты?». Он отвечал: «Как композитор, только композитор пишет знаки на бумаге, а мой инструмент – человеческое тело, которым я пытаюсь писать во времени и пространстве».

Бриттен много общался с Джоном Кранко, а однажды во время чаепития балетмейстер поделился своей заветной мечтой – ему хотелось поставить фантастический балет: то ли реальность, то ли сон, то ли реальность, переходящую в сон, или наоборот. Сюжет был выбран из старой сказки «Зелёная змея» французской писательницы XVII века Мадам д`Олнуа. Все известные нам с детских лет волшебные сказки – это, собственно, она и есть: «Златовласка», «Сказка о змейке», «Розочка и Беляночка», которые впоследствии успешно переделали братья Гримм.

«Но и она ведь не с потолка брала эти сюжеты, – философски замечает историк Алексей Пензенский. – А вообще сюжет всегда только один – с героем происходит разная ерунда».

Какая же именно “ерунда” происходит с героями этой сказки, как преобразили сюжет затейливые Кранко и Бриттен, и почему действие перенеслось в экзотическую Индонезию – узнаете в программе исторических путешествий и музыкальных странствий – «Бал» на радио «Орфей»!

Эфир 10 октября 2017 года в 18:30 (мск)