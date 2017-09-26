Философия власти: «Антоний и Клеопатра»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 26.09.2017

«Ее разнообразью нет конца. / Пред ней бессильны возраст и привычка. / Другие пресыщают, а она / Все время будит новые желанья…».

Авторы программы «Бал» размышляют о последней царице Египта – Клеопатре и ее драматической истории любви к римскому полководцу Марку Антонию, описанной в знаменитой трагедии Шекспира…

Больше всего на свете Клеопатра желала власти. И еще любви. Если любовь прокладывала путь к власти, она была ей дорога и приятна. В общей сложности Клеопатра правила Египтом двадцать один год – последовательно в соправительстве со своими братьями (они же по традиции формальные мужья) Птолемеем XIII и Птолемеем XIV, затем в фактическом браке с римским полководцем Марком Антонием. Но и ей не удалось спасти Египет от римского завоевания.

«Страна переживала глубокий кризис. Фактически это была уже смерть цивилизации, – отмечает историк Алексей Пензенский. – Пирамиды уже не строили, а неотесанные камни были брошены в каменоломнях. По сути, это был закат многотысячелетней египетской цивилизации, одной из древнейших в мире, и надо сказать, долго прожившей – по историческим меркам она практически дотянула до нашей эпохи. Поэтому, кто бы ни пришел к власти, Египет к тому времени уже исчерпал себя…»

Но история Клеопатры – это не только история гибели эллинского мира, но еще и великая легенда о женщине, искусно владевшей искусством обольщения, но не умевшей смиряться и проигрывать…

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