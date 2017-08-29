По следам царицы Савской…

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 29.08.2017

Царица Савская является одной из самых загадочных женщин в мировой истории. По одному из преданий она была легендарной правительницей аравийского царства Саба (Шеба), а в библии история царицы Савской тесно связана с израильским царём Соломоном…

Шарль Гуно в 1862 году написал оперу «Царица Савская». О легендарной Билькис он знал много легенд, однако сам выбрал не легенду, а историю, которую французский поэт и прозаик Жерар де Нерваль описал в своей книге «Путешествие на Восток». Эта история совсем непростая, так же как непрост и сам Шарль Гуно – человек глубочайших знаний и сомнений, автор незабвенного «Фауста» и последователь различных мистических практик. Одно время он даже собирался уйти в монастырь и стать молчальником, чтобы познать глубину этого мира. Пережив тяжелейший душевный кризис после написания «Фауста», Шарль Гуно явил миру свою «Царицу Савскую», чья история не менее таинственна и даже демонична.

Чтобы разобраться в ней, авторы программы «Бал» отправляются на южную оконечность арабского мира – в «счастливую Аравию».

Вы узнаете, почему в древние времена Сабейское царство снискало славу «счастливого», зачем царица Савская приезжала к царю Соломону, какие загадки она загадала ему при встрече, и была ли между ними любовь...

Эфир 29 августа в 18:30 (мск)