«Сестра Керри»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 25.07.2017

«Она узнала, что и мир, и удача не дают счастья…». Вместе с романом Теодора Драйзера «Сестра Керри» и одноименным мюзиклом Раймонда Паулса авторы программы «Бал» размышляют о нравах американского общества на заре капитализма и первых жертвах пресловутой американской мечты…

Роман повествует о судьбе юной сельской девушки Каролины Мибер, которая отправляется покорять Америку, но оказывается неспособной противостоять соблазнам большого города, и, добиваясь успеха, она в конечном итоге падает жертвой собственной безнравственности.

«Казалось бы, что может быть общего между Драйзером и Макиавелли», – задается вопросом Алексей Пензенский. И тут же на него отвечает: «Они оба – моралисты, и они оба констатируют факты. Макиавелли говорил: “Если хочешь заниматься политикой – забудь о спасении души.” А Драйзер говорит: “Если хочешь всеми правдами и неправдами проложить себе дорогу в это общество – забудь о спасении души”».

Работая над своим мюзиклом Раймонд Паулс отмечал: «Мне хотелось написать музыку, в которой отразилась бы и засияла во всех гранях судьба маленькой Керри, которую закружили ломаные ритмы большого американского города. Хотелось, чтобы звуки музыки создавали настроение раздумья о неизбежности взлетов и падений на пути таланта, когда деньги затмевают ясный свет звезд и заглушают человеческое сердце...»

«Америка на стыке веков представляла собой благодатное поле, если не сказать полигон, где такие взлеты и падения людей происходили тысячами ежедневно, – говорит Алексей Пензенский. – Не будем забывать, что Америка 1900 года это совсем не та богатая страна, финансовый центр мира, каковым она стала после Первой мировой войны. До этого предстояло еще дожить. А тогда американцы жили очень небогато. И у человека было не так уж много возможностей для преуспевания просто потому, что народу приходилось много, а денег мало…»

Эфир сегодня, 25 июля, в 18:30 (мск)