Музыкальные хроники времен Империи: «Екатерина Великая»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 18.07.2017

В «золотой век русского дворянства» приглашает вас программа «Бал», вдохновленная одним из лучших отечественных мюзиклов последних лет – композитора Сергея Дрезнина и режиссера Нины Чусовой – «Екатерина Великая». Поговорим о судьбе великой императрицы и об оборотной стороне сверкающих екатерининских балов.

Екатерининская эпоха в истории России отмечена небывалым культурным взлетом – расцветом философской и просветительской мысли, подъемом искусств, образования и духовных ценностей. Неудивительно, что бал становится одной из отличительных примет времени. Засияв новыми красками великолепия и пышности, это светское мероприятие получило и новый подтекст: здесь в неформальной обстановке, среди роскоши, танцев и музыки, можно было приватно затронуть самые важные государственные и деловые вопросы.

В одном из своих писем Екатерина II писала: «Жизнь идет как всегда, как обычно: бал, снова бал, и снова бал…».

Но, несмотря на прогрессивные взгляды великой русской императрицы, её безукоризненный вкус, интуицию и высокообразованность, эпоха ее правления, как и сама ее личность, и человеческая судьба были во многом неоднозначны и противоречивы. Крупнейший российский литератор и драматург того периода, основоположник жанра бытовой комедии – Денис Фонвизин не разделял решения государыни «О даровании вольности и свободы российскому дворянству». Однажды в беседе он ей деликатно заметил: «Матушка, отчего же у нас не стыдно не делать ничего?». На что императрица лаконично ответила: «Жить в обществе – не значит не делать ничего».

Кто такая Екатерина, и что это была за женщина? Кто оказал влияние на становление ее личности? Чем примечательная её женская история? И в какую цену обошелся Государству Российскому «золотой век»?

На эти и многие другие вопросы ищем ответы в программе «Бал», посвященной Екатерине Великой…

Эфир 18 июля в 18:30 (мск)