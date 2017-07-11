«Герой нашего времени»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 11.07.2017

Авторы программы «Бал» размышляют об одном из лучших романов психологического реализма XIX века – «Герой нашего времени». Поговорим о конфликтности, как свойстве души, парадоксальности судьбы и невысказанном послании Лермонтова…

Почему спустя столетия этот роман находит живой отклик у читателя; продолжает интерпретироваться на киноэкранах и театральных сценах? Чем притягательна личность Печорина – человека скучающего, провоцирующего и играющего с чувствами других людей?

Отвечая на эти вопросы, историк Алексей Пензенский замечает:

«Во многом этот роман запрограммировал и предсказал финал жизненного пути самого Михаила Юрьевича Лермонтова. У авиаторов есть термин “прерванный полет” – это не только песня Высоцкого, но и вполне распространенный технический термин. Так говорят, когда самолет, уже начиная разбег, вынужден по той или иной причине останавливаться и тормозить. Именно такой смертью на взлете погиб Лермонтов. Если, например, пушкинская миссия была ясна, и ряд её задач был выполнен, то Лермонтов так и ушел в могилу человеком-загадкой, поскольку его миссия осталась совершенно неясной…»

Эфир сегодня, 11 июля, в 18:30 (мск)