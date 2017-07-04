Вверх по шёлковой лестнице…

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 04.07.2017

«Дайте мне список белья из прачечной, и я положу его на музыку», – говорил Россини. Как он сам признавался, ему нужна была публика, которая «кричит и стонет от восторга и наслаждения». Но так было в жизни маэстро не всегда. 1812 год – Россини девятнадцать лет, он терпит провал за провалом, но пишет много, «чтобы обеспечивать маму и папу»…

Тем не менее молодому композитору заказывают еще одну оперу, обещают неплохо за нее заплатить, а у него на примете уже есть одна история. Интрига была очень похожей на либретто «Тайного брака» Чимарозы, который, в свою очередь, был чрезвычайно близок «Тайному браку» Джорджа Колмана. Многие недоумевали: «Зачем ты берешь этот сюжет? Он избит и никому не нужен». Россини невозмутимо отвечал: «Сюжет может быть какой угодно, главное – музыка!». Впоследствии это стало отличительной чертой композитора – превращать избитые сюжеты в шедевры. Не стал исключением и день 9 мая 1812 года, когда в театре «Сан-Моизе» в Венеции давали премьеру оперы «Шёлковая лестница».

А что же в это время происходило в мире, в каких домах ходили по "шёлковым" лестницам, и при чем здесь тайный брак? Авторы программы «Бал» приглашают на очередное свидание с эпохой…

Эфир 4 июля в 18:30 (мск)