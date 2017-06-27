Эпоха ядов и крови: «Лукреция Борджиа»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 27.06.2017

«Мы не знали, что грядущее таит молнию…». Сегодня в программе «Бал» нас ожидает путешествие в ренессансную Италию на встречу с одной очень неоднозначной семьей. «Лукреция Борджиа» – премьера оперы Доницетти состоялась в 1833 году в театре «Ла Скала»…

Говорят, успех был оглушительный – огромный зал аплодировал, не жалея сил! Но ведь и сама дама Лукреция Борджиа – удивительна, а еще более удивительное семейство. Когда Доницетти спросили, почему он выбрал такой странный сюжет, он ответил, что главное – чтобы сюжет ложился на музыку, и надо выбирать такие ситуации, которые музыка может принять. Поэтому чем Лукреция Борджиа хуже, чем какая-нибудь Венера или, скажем, Иван Грозный?

Семья Борджиа осталась в истории олицетворением алчной жестокости, превратившей церковную политику в серию предательских убийств, и запятнавшую папский престол безудержным развратом и кровосмешением. Во многих произведениях искусства, романах и фильмах дочь папы Лукреция предстаёт как одно из главных орудий политики насилия своего отца и брата.

Авторы программы «Бал» разбираются в нравах, моде и интригах двора Борджиа, когда даже бытовое рукопожатие или прикосновение к дверной ручке вселяло опасение за жизнь…

Эфир 27 июня в 18:30 (мск)