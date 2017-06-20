«Сказка о царе Салтане»

Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 20.06.2017

Александр Сергеевич Пушкин и Николай Андреевич Римский-Корсаков – два бессмертных духа русской культуры. Не случайно программа «Бал» снова обращается к их совместному творению – на этот раз к «Сказке о царе Салтане»…

Премьера оперы «Сказка о царе Салтане» состоялась 21 октября (2 ноября) 1900 года на сцене московской частной оперы – Товарищества Солодовниковского театра. «Салтан» относится к излюбленному композитором сказочному жанру, но среди аналогичных произведений занимает рубежное положение. За внешней непритязательностью сюжета скрывается многозначительный смысл. Солнечная, полная легкого юмора, эта опера воссоздает обаятельные черты жизнерадостной сказки Пушкина. Однако в условиях русской действительности конца XIX века в «Сказку о царе Салтане» был привнесен новый оттенок. Мягкий юмор, окрашивающий это произведение, приобретает в обрисовке глуповатого, незадачливого царя и его придворного окружения характер нескрываемой иронии, которая предвосхищает остро сатирическую направленность последующих сказочных опер Римского-Корсакова – «Кащей Бессмертный» и «Золотой петушок».

Однако авторы программы Ирина Кленская и Алексей Пензенский обращаются непосредственно к пушкинскому сочинению, пытаясь расшифровать многослойную символику сказки, где каждый персонаж, будь то волшебная Белочка, прекрасная Царевна-Лебедь или сам царь Гвидон, полон иносказательного смысла и значения…

Эфир сегодня, 20 июня, в 18:30 (мск)