На дворянском балу Пушкинской эпохи – «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского

Радиопрограмма: Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 06.06.2017

И снова нас ждет Александринская эпоха – время торжества дворянских ценностей, чести, любви и страстей. И опера Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» именно об этом – лирические сцены о тоске, страсти и вдохновении, о смерти и о любви…

В 1878 году Чайковский закончил Четвертую симфонию и оперу «Евгений Онегин». «Страсть и тоска, тоска и страсть – вот, что мне хотелось выразить в этой музыке. Я писал ее с наслаждением, с радостью, с восторгом… и очень искренне. Надеюсь, что эта искренность оправдает меня перед потомками», - писал композитор. «Евгений Онегин», безусловно, принадлежит к числу чистых побед Петра Ильича Чайковского. Действие оперы происходит в российской деревне и в столице – Петербурге в 1820-м году. Что же это было за время?

20-е годы XIX века это вообще особенная эпоха в истории нашего отечества – это эпоха торжества либеральных ценностей, проразвестником которых в России был никто иной как государь. Это время, когда Россия стояла на распутье – Александр I сомневался, двигать ли государство по рельсам, проложенным капиталистической Европой, или же оставить все как есть. Ну, и остановился на том, что оставил все как есть. Закончилось это, правда, восстанием декабристов…

Впрочем, для того, чтобы понять эпоху, и именно 20-ые годы, необходимо воскресить в памяти такие понятия, как дуэль, честь и… бал. Что же происходило на балах XIX века? У Петра Ильича Чайковского в опере есть два важных бала – деревенский и городской. Собственно, на этих двух событиях сюжеты завязываются в узел – еще может быть, но уже ничего быть не может…

Ирина Кленская и Алексей Пензенский изучают, какими же были герои оперы – Ленский, Онегин, Татьяна, Ольга – на балах и в жизни. Как изменились идеалы женского облика по сравнению с XVIII веком? Какие муки можно было претерпеть радио того, чтобы оставаться «хорошенькой»? Как «европеизировалась» бальная мода у мужчин и женщин? Наконец, каким образом балам удавалось процветать во времена, когда танцевать стали мало?..

Эфир сегодня, 6 июня, в 18:30 (мск)