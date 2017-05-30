Экспедиция, потрясшая мир

Радиопрограмма: Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 30.05.2017

«Вас убьет не тот медведь, которого вы видите», – говорят северные народы. Авторы программы «Бал» размышляют об опере современного шведского композитора Класа Торстенссона «Экспедиция», которая посвящена трагическому путешествию Саломона Андре, задумавшего впервые на воздушном шаре достичь Северного полюса…

Выпускник Королевского технического института в Стокгольме Саломон Август Андре вошел в историю как первый шведский воздухоплаватель. Инженер и естествоиспытатель, он занимался конструированием воздушных шаров, изучал воздухоплавание и был страстным исследователем Арктики. История гласит, что 11 июля 1897 года Андре с двумя спутниками – физиком и фотографом Нильсом Стриндбергом и Кнутом Френкелем – вылетел со Шпицбергена на заполненном водородом воздушном шаре «Орёл» собственной конструкции, намереваясь достигнуть Северного полюса. Спустя всего три дня после вылета путешественники были вынуждены приземлиться на паковый лёд примерно в 300 км к северу от острова Белый. Исследователи при падении шара не пострадали, но столкнулись с необходимостью изнурительного похода на юг через дрейфующие полярные льды. Не имея достаточно тёплой одежды, снаряжения и подготовки, потрясённые трудностью прохождения местности, они имели немного шансов на благополучный исход. Когда арктическая зима закрыла им дальнейший путь в октябре, группа оказалась зажатой на пустынном острове Белом в Шпицбергенском архипелаге и там погибла. В течение более тридцати лет судьба экспедиции Андре оставалась одной из нерешённых загадок Арктики. Случайное обнаружение в 1930 году последнего лагеря экспедиции произвело сенсацию в шведских СМИ, где погибших оплакивали и боготворили.

По мнению историка Алексея Пензенского, горячее стремление шведов к покорению полюсов было обусловлено не только влиянием технического прогресса “молодого ХХ века”, но и целым мировоззрением под названием «шведский модерн».

«Швеции не досталось колоний. Швеция сошла с рельсов, ведущих в мир, где живут сверхдержавы, как мы помним, еще в XVIII столетии, и эту стрелку перевел никто иной, как Петр I. Оставшись без ресурсов на колонии, Швеция пошла по пути покорения полюсов. А поскольку Северный полюс совсем рядом, необходимо было заявить о себе. Это момент рождения новой нации: что такое настоящий швед эпохи модерна – это человек, который не боится ничего!..»

Эфир сегодня, 30 мая, в 18:30 (мск)