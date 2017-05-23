Балы весёлого апокалипсиса: «Майерлинг»

Радиопрограмма: Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 23.05.2017

Очередная программа «Бал» переносит нас в конец XIX столетия на торжественный приём у германского посланника. На этом балу могут присутствовать только очень высокопоставленные особы. Появляется девушка в белом наряде с цветами в волосах – она прелестна и грациозна. Однако к ней подходит офицер со словами: «Вам здесь не место. Прошу вас уйти»…

Речь идет об эпохе заката Австро-Венгерской империи и о трагических событиях, развернувшихся в императорском охотничьем замке Майерлинг, в Венском лесу, в 15 милях к юго-западу от столицы, утром 30 января 1889 года. В тот день по неизвестным причинам, неразгаданным до сих пор, кронпринц Австрии Рудольф и его любовница – юная баронесса Мария Вечера совершили коллективное самоубийство.

Что это было – добрая воля, помутнение рассудка или политический заговор? Авторы программы «Бал» разбираются в обстоятельствах и попутно изучают суровые нравы австро-венгерских балов и декадентскую моду венского модерна, духовный климат которого недаром прозвали «весёлым апокалипсисом».

Нашим путеводителем станет всемирно известный балет Кеннета Макмиллана «Майерлинг» на музыку произведений Ференца Листа.

Эфир сегодня, 23 мая, в 18:30 (мск)