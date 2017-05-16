Дорогой в неведомое: «Лоэнгрин»

Радиопрограмма: Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 16.05.2017

В нынешнем выпуске программы «Бал» нас ожидает путь на “парковку” волшебных лебедей. Речь идет об опере Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», но с несколько необычной точки зрения. Мы, конечно же, окажемся на балу XII века и будем обсуждать легенды, а еще вспомним «Царевну-лягушку» и «Аленький цветочек»…

1842 год. Вагнер впервые знакомится с легендой о Лоэнгрине. Верее прежде он читает историю о Вартбургском турнире рыцарей-певцов. Рыцари соревнуются – распевают баллады и складывают истории. Одна из этих историй фантастическая – о прекрасном рыцаре, который отправляется на помощь прекрасной девушке; женится на ней, но только с одним условием – она не должна спрашивать, кто он, откуда и зачем явился. Он появляется на прекрасном волшебном белом лебеде, и с этого всё начинается…

Вариантов историй о Лоэнгрине существует великое множество. Однако многие даже не подозревают о том, что такие, казалось бы, исконно русские сказки, как «Царевна-лягушка» и «Аленький цветочек» – это тоже вариации на тему этого фольклорного сюжета.

Герой или героиня связывает себя брачными отношениями с неведомым представителем противоположного пола, о происхождении которого ничего неизвестно, а на любые вопросы о его прошлой жизни наложено строжайшее табу. Примерно так звучит основополагающая концепция этого сюжета в научной аранжировке многих этнографов…

Эфир сегодня, 16 мая, в 18:30 (мск)