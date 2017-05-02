Неведомый мир: «Тристан и Изольда»

Радиопрограмма: Бал

Вторник, 18:30;

Дата выпуска: 02.05.2017

«Тристан и Изольда» – культовая история любви; миф, вобравший в себя целое созвездие легенд, и великая опера Рихарда Вагнера. Авторы программы «Бал» приглашают вас туда, где магия и преображение вершат судьбы людей, а интриги и обман подстерегают на каждом шагу…

Сказание о Тристане и Изольде уходит корнями в XII век. Впоследствии легенда получила множество обработок, многие из которых были изложены в различных литературных источниках. Крупнейший из них – куртуазный роман средневекового поэта Готтфрида Страсбургского Вагнер взял за основу своей оперы.

Какие душевные состояния терзали композитора в момент создания своего шедевра? Кого читал Вагнер, и почему стремился к Шопенгауэру? Какие персонажи “творили” эпоху Высокого средневековья? И чем примечательна символическая сторона мифа?

Об этом и многом другом – размышляем в очередном выпуске программы «Бал» на радио «Орфей»…

Эфир сегодня, 2 мая, в 18:30 (мск)